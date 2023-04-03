«Всё получится» - Каряка напутствовал Юрана

Бывший футболист Андрей Каряка уверен в том, что претендующий на место наставника «Пари НН» Сергей Юран справится с задачами, которые стоят перед клубом из Нижнего Новгорода. Артему Горлову прочат скорую отставку, он возглавил команду после Михаила Галактионова, но ее результаты резко пошли на спад.

- Думаю, у Сергея Николаевича все получится в «Пари НН». Он и в «Химках» все показывал, добивался положительного результата. В Нижнем Новгороде это тоже не должно вызвать затруднений. Уверен, все будет хорошо, - цитирует слова Каряки «Чемпионат».

В следующем туре «Пари НН» сразится с «Краснодаром», эта игра состоится девятого апреля.