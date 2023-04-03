Орлов назвал лучшего наставника в истории российской сборной

Известный комментатор назвал лучшего, на его взгляд, наставника в истории российской национальной команды. По его словам, это, разумеется, Гус Хиддинк - нидерландский специалист, который привел сборную России в полуфинал чемпионата Европы в 2008 году, а игра против сборной его родной страны, которую Россия выиграла со счетом 3:1, считается, наверное, лучшей в ее истории.

- О лучшем тренере сборной России в истории нужно судить по результатам. Это Хиддинк. А про худшего я говорить не хочу. Это субъективная оценка, - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что Хиддинк тренировал российскую сборную с 2006 по 2010 год.