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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер Адамов заявил, что недоволен игровым временем в «Сочи»

03 Апреля 2023 • 21:18 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
09.04 14:00

Голкипер «Сочи» Денис Адамов высказался о своём игровом времени в команде.

«Понятное дело, я недоволен, что во второй части сезона чаще играет Джанаев. Но я работаю, жду свой шанс. С «Динамо» его получил. Рад, что так все произошло», — приводит слова Адамова Sport24.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов и один раз смог сыграть «на ноль».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко за 21 матч. В предстоящем туре команда Курбана Бердыева примет на своем поле «Крылья Советов» (9 апреля).

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Евро-Футбол.Ру,
Сослан Джанаев Сочи Денис Адамов
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СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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