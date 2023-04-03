Голкипер Адамов заявил, что недоволен игровым временем в «Сочи»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов высказался о своём игровом времени в команде.

«Понятное дело, я недоволен, что во второй части сезона чаще играет Джанаев. Но я работаю, жду свой шанс. С «Динамо» его получил. Рад, что так все произошло», — приводит слова Адамова Sport24.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов и один раз смог сыграть «на ноль».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко за 21 матч. В предстоящем туре команда Курбана Бердыева примет на своем поле «Крылья Советов» (9 апреля).