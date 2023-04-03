Чанов назвал московский клуб, который может создать конкуренцию «Зениту»

Тренер Вячеслав Чанов поделился мнением о шансах столичного ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«ЦСКА точно будет в тройке, но аппетит приходит во время еды, поэтому и «Зениту» могут навязать борьбу за чемпионство. Надежда умирает последней, посмотрим на концовку», - передает слова специалиста Legalbet.

В Премьер-лиге команды провели 21 тур. Петербургский «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 38 баллами находится на четвертой позиции.

Следующий матч в чемпионате России «армейцы» проведут на «ВЭБ Арене» 9 апреля.