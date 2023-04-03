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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» уволили Гогниева официально

03 Апреля 2023 • 17:41 Комментировать

Подмосковные «Химки» объявили об отставке с поста главного тренера команды Спартака Гогниева. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба Премьер-лиги.

Как сообщается в публикации «Химок», контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Хочу поблагодарить руководство за доверие и возможность тренировать клуб. Желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», - высказался тренер.

И. о. наставника команды был назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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