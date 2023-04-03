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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал главную проблему «Спартака»

03 Апреля 2023 • 17:29 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал главную проблему московского «Спартака» в данный момент.

«Отсутствие Промеса - главная проблема «Спартака». Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром - и вдруг получить травму. Конечно, это потеря для него и команды», - приводит слова эксперта Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний нидерландец провел 20 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Урала» в полуфинале Кубка России 4 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Квинси Промес
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