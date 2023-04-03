Агент считает, что Дзюба может уехать в Европу

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об успешном выступлении нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«При такой результативности спрос в Европе на него будет расти. Он известен всем как прекрасный форвард. Если Артём продолжит делать то, что делает, он будет востребован в Европе», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале текущего года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел четыре поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.