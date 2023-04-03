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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаля могут наказать за его слова

03 Апреля 2023 • 16:06 Комментировать

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль может столкнуть с наказанием. После матча Премьер-лиги против «Ахмата» (0:0) испанский специалист пожаловался на работу судей из-за затяжек времени со стороны вратаря грозненцев.

«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», - сказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК. Его слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Зенита» команда Абаскаля отстаёт на 10 зачётных баллов.

Известны претензии «Спартака» к судейству

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Гильермо Абаскаль
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