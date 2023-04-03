Червиченко высказался о возможном назначении Юрана в «Пари НН»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими мыслями о вероятном назначении Сергея Юрана на должность рулевого «Пари НН».

«Как-то это попахивает волшебством. Если бы Юран мог решать любую задачу, то вряд ли бы он был без команды полгода и возглавлял команду из нижней части таблицы. Юран - это не панацея от всех бед», - сказал Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Червиченко считает, что «Пари НН» не сможет избежать участия в стыковых матчах за место в Премьер-лиге на следующий сезон.

На текущий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 9 апреля – против «Краснодара» на выезде.