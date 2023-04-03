Президент «Урала» отреагировал на приговор для Влута в виде двух с половиной лет тюрьмы

Футболист «Урала» Рай Влут был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы. 27-летний игрок был признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб ребёнок. Было доказано, что Влут находился за рулём в состоянии опьянения и развил скорость в районе 200 км/ч.

Комментарий по поводу жёсткого вердикта суда дал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Это ещё ни о чём не говорит. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию. Он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», - сказал Иванов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Во вторник, 4 апреля, «Урал» проведёт домашний кубковый матч против «Спартака».