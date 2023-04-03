Футболист «Урала» Рай Влут в Нидерландах был приговорён к тюремному заключению сроком на два с половиной года. Об этом рассказывают местные СМИ.

Влут был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб ребёнок. Инцидент произошёл несколько лет назад.

Рай Влут играет за «Урал» с сентября прошлого года. С тех пор 27-летний нидерландский футболист провёл за российский клуб 15 матчей, в которых забил 5 голов.

Ближайший матч «Урал» проведёт во вторник, 4 апреля. Команда Виктора Ганчаренко будет играть против «Спартака» в ответном полуфинальном матче верхней части сетки Кубка России.