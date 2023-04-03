Слуцкий: «Джикия – чемпион мира по затягиванию времени»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль регулярно жалуется на затягивания времени со стороны соперников. Известный российский тренер Леонид Слуцкий считает, что в составе «красно-белых» тоже есть игрок, который умело тянет время. Речь идёт о защитнике Георгии Джикии.

«При всём уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», - сказал Слуцкий на «Первом канале».

Напомним, что «Спартак» на выходных сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

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