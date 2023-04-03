Тренер «Ариса» рассказал о желании клуба выкупить Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сообщил, что кипрский клуб заинтересован в выкупе российского нападающего Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

Специалист признался, что сам он очень хотел бы видеть Кокорина в своём составе, однако подчеркнул, что решением этого вопроса занимается руководство «Ариса».

«Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 24 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Если выкупа не произойдёт, то летом российский футболист вернётся в Италию.