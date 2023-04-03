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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Ариса» рассказал о желании клуба выкупить Кокорина

03 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
08.04 15:30

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сообщил, что кипрский клуб заинтересован в выкупе российского нападающего Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

Специалист признался, что сам он очень хотел бы видеть Кокорина в своём составе, однако подчеркнул, что решением этого вопроса занимается руководство «Ариса».

«Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 24 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Если выкупа не произойдёт, то летом российский футболист вернётся в Италию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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