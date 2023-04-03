«Ростов» возобновил переговоры с Полозом

«Ростов» возобновил переговоры с нападающим Дмитрием Полозом о подписании нового трудового соглашения. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В середине прошлого месяца 31-летний нападающий заявлял, что пока ему никто не предлагал новый трудовой договор. Сейчас же, как отмечает «РБ Спорт», стороны возобновили переговорный процесс.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий провел 20 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей (шесть – с пенальти) и получил четыре желтые карточки.

После 21-го тура РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице.