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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал «Спартак» чемпионом… зимнего межсезонья

03 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать

Андрей Червиченко, который в своё время занимал должность президента «Спартака», высказался о последних результатах команды.

«Спартак», как известно, выиграл только один из четырёх матчей Премьер-лиги в марте-апреле. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Она на три очка отстаёт от «Ростова» и на десять очков отстаёт от «Зенита».

«Спартак» - чемпион зимнего межсезонья. Всех сносит и в одну калитку выкатывает. Всё летит - эйфория полнейшая. Всех догоним и перегоним! А результат мы видим сегодня. Это проблема, которую мы видим долгие годы, которую не могут никак побороть», - сказал Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Червиченко предположил, что «Спартаку», возможно, стоит не так сильно выкладываться в товарищеских матчах. Нынешнюю команду Гильермо Абаскаля Червиченко назвал «потухшей».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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