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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» переживает кризис – Тихонов

03 Апреля 2023 • 13:13 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о текущей ситуации команды. В четырёх весенних матчах Премьер-лиги «красно-белые» добились только одной победы при двух ничьих и одном поражении. Как следствие, от лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля сейчас отстаёт на 10 очков.

«Если брать результаты, можно сказать, что да [«Спартак» сейчас находится в кризисе]. Потому что ожидания были очень большие, в связи с тем, как «Спартак» показал себя в начале сезона: это и предсезонный турнир, и кубковые матчи с «Локомотивом», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

Тихонов отметил, что «Спартаку» где-то не повезло с судейскими решениями, а где-то и в реализации своих моментов на поле.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 4 апреля – против «Урала» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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