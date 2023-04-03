Канчельскис отреагировал на информацию о назначении в сборную Кыргызстана

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что может занять пост главного тренера национальной команды Кыргызстана.

«Могут говорить все что угодно. Меня видели в Киргизии? На прошлой неделе могли увидеть меня в Казахстане. В Киргизию я прилетел на матч, на который пригласили друзья. Никаких предложений не поступало», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Канчельскис находится без тренерской работы больше двух лет - осенью 2020 года он покинул узбекский «Навбахор».