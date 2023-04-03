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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа высказался о Бердыеве

03 Апреля 2023 • 12:52 Комментировать

Футболист «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве, с которым он уже работал ранее.

Давая комментарий для «Чемпионата», Нобоа назвал Бердыева своим футбольным отцом. Эквадорец высказался о том, что отличает этого специалиста.

«Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь. У него всё чётко, как у светофора: когда красный, когда жёлтый, когда зелёный. Бердыев рассказывает о футболе всё. Тебе надо постоянно думать. С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше», - сказал Нобоа.

Под руководством Курбана Бердыева «Сочи» провёл в чемпионате России четыре матча. В двух из них команда выиграла, а ещё в двух – проиграла. На текущий момент сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Кристиан Нобоа Сочи
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