«Краснодар» принял решение по Ионову

В «Краснодаре» приняли решение по будущему полузащитника Алексея Ионова, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона.

Руководство «быков» не станет продлевать сотрудничество с 34-летним футболистом, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, Ионов покинет команду на правах свободного агента грядущим летом. За краснодарский коллектив Алексей выступает с 2020 года. В составе краснодарцев он провел 61 поединок, отметившись 11 голами.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл 18 матчей, в которых забил пять мячей. Ранее Ионов выступал за «Зенит», ЦСКА и другие клубы.