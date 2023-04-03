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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба – в символической сборной тура РПЛ

03 Апреля 2023 • 12:17 Комментировать

На выходных прошли матчи 21-го тура Российской премьер-лиги. По их итогам авторитетный портал WhoScored, специализирующийся на футбольной статистике, составил символическую сборную. В неё попали следующие футболисты:

Адамов («Сочи») – Волков («Краснодар»), Магкеев («Локомотив»), Дркушич («Сочи»), Сантос («Зенит») – Баринов («Локомотив»), Батчи («Краснодар»), Обляков (ЦСКА), Клаудиньо («Зенит») – Кордоба («Краснодар»), Дзюба («Локомотив»).

Как видим, в символическую сборную попал форвард «Локомотива» Артём Дзюба. Он отметился дублем в субботнем матче против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Баринов РПЛ Джон Кордоба Иван Обляков Дуглас Сантос Станислав Магкеев Клаудиньо
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