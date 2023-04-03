Вратарь «Ахмата» Шелия: «Спартаку» не хватило Промеса»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о ничейном результате поединка против московского «Спартака» в рамках 21-го тура чемпионата России. Он отметил, что его команде помогло отсутствие в составе «красно-белых» нападающего Квинси Промеса.

«Всегда рассчитываешь на победу, но ничья 0:0 - тоже неплохо. Согласен, что «Спартаку» не хватило Промеса. Нам было бы тяжелее, будь он на поле», - передает слова голкипера издание«Чемпионат».

Напомним, что Промес появился на поле после перерыва, однако спустя пять минут был заменен из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата России Квинси забил 16 голов и отдал шесть ассистов в 20 матчах.