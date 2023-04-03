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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Ахмата» Шелия: «Спартаку» не хватило Промеса»

03 Апреля 2023 • 11:59 Комментировать

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о ничейном результате поединка против московского «Спартака» в рамках 21-го тура чемпионата России. Он отметил, что его команде помогло отсутствие в составе «красно-белых» нападающего Квинси Промеса.

«Всегда рассчитываешь на победу, но ничья 0:0 - тоже неплохо. Согласен, что «Спартаку» не хватило Промеса. Нам было бы тяжелее, будь он на поле», - передает слова голкипера издание«Чемпионат».

Напомним, что Промес появился на поле после перерыва, однако спустя пять минут был заменен из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата России Квинси забил 16 голов и отдал шесть ассистов в 20 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гиорги Шелия Ахмат Квинси Промес
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