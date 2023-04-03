Радимов: «Спартак» может лишиться медалей из-за Абаскаля»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о постоянных нападках рулевого московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на судей. По мнению эксперта, такое поведение испанского тренера может лишить команду места в топ-3 Премьер-лиги.

«Абаскаль на судей кидается, критикует их, а «Спартак» выиграть не может. Я не удивлюсь, что «Спартак» в этом году останется без медалей, если продолжит и дальше себя так вести», - передает слова Радимова «Матч ТВ».

После зимнего перерыва «Спартак» одержал всего одну победу. По итогам 21-го тура Премьер-лиги «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице.