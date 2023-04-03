Нападающий «Локомотива» Изидор избежал операции на колене

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор избежал хирургического вмешательства на травмированном колене. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией.

«Врачи настаивали на операции, но в «Локомотиве» хотели избежать операционного вмешательства. Посоветовавшись с ещё одним врачом клуб отказался от операции», - приводит слова источника издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний нападающий провел 13 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Вильсон перешел в «Локо» в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.