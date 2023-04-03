Билялетдинов вынес вердикт по чемпионской гонке в РПЛ

Экс-футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Зенит» точно чемпион. По результатам - точно. Для интриги «Зениту» нужно проиграть три из последних девяти игр, а конкурентам - выигрывать все матчи. Сомневаюсь, что такое возможно», - передает слова Билялетдинова издание «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура чемпионата России петербургский клуб имеет в своем активе 51 очко и лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается «Ростов» с 44 баллами, а третьим идет московский «Спартак» (41).