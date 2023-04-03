Погребняк знает, кто станет чемпионом РПЛ

Известный в прошлом российский нападающий Павел Погребняк уверен, что в нынешнем сезоне чемпионом России станет петербургский «Зенит».

«Мне кажется, никто не сомневается, что «Зенит» доведёт чемпионат до логического завершения. Что касается «Спартака», у меня нет понимания, что с ними случилось весной», - передает слова экс-футболиста «Чемпионат».

Напомним, что после зимнего перерыва «Спартак» одержал всего одну победу в четырех поединках.

По итогам 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 очком. На втором месте находится «Ростов» (44), а топ-3 замыкает «Спартак», набравший 41 балл.