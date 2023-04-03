Нобоа высказался о победе над «Динамо»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о победе над московским «Динамо» в поединке 21-го тура чемпионата России. Южане выиграли со счетом 2:0.

«Первые 20 минут играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление… И всё поменялось - пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить. Мы были уверены в своих силах», - передает слова южноамериканского футболиста издание «Чемпионат».

После 21-го тура Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал 31 балл и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

В текущем сезоне РПЛ Кристиан провел 18 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.