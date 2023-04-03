Магкеев: «Дзюба помогает снять стресс в раздевалке»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался насчет роли нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Артём очень много разговаривает и шутит в раздевалке, может немного снять стресс. Он помогает молодым чувствовать себя лучше на поле. Естественно, самое важное Дзюба делает на футбольном поле», - рассказал Станислав в программе «На футболе с Денисом Казанским».

Дзюба перешел в «Локомотив» два месяца назад, заключив трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий сыграл четыре матча, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.