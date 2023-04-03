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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба признался, какой клуб у него в приоритете

03 Апреля 2023 • 10:01 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на новость о том, что руководство «железнодорожников» планирует предложить ему новое трудовое соглашение.

«Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» будет в приоритете на 100%. Мне здесь всё нравится, мне комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале, подписав краткосрочное трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Артём провел четыре поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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