Дзюба признался, какой клуб у него в приоритете

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на новость о том, что руководство «железнодорожников» планирует предложить ему новое трудовое соглашение.

«Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» будет в приоритете на 100%. Мне здесь всё нравится, мне комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале, подписав краткосрочное трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Артём провел четыре поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.