Гацкан: «Зенит» - самый достойный клуб, чтобы стать чемпионом»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Не надо смотреть на то, кто с кем играет. Надо смотреть на свою игру и в каждом матче брать три очка. Если честно, догнать «Зенит» нереально. «Зенит» - самый достойный клуб, чтобы стать чемпионом», - передает слова Александра издание Metaratings.ru.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь баллов. Топ-3 замыкает московский «Спартак», на счету которого 41 пункт.