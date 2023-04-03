Калешин: «Чемпионат России в его нынешнем виде способствует развитию молодых футболистов»

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что российский чемпионат пострадал вследствие оттока легионеров, вызванного санкциями, беспричинно введенными против российского футбола. Впрочем, с другой стороны, Калешин попытался найти и определенные плюсы в этой ситуации.

- Конечно, чемпионат России в его нынешнем виде способствует развитию молодых футболистов. Сейчас освободилось много мест, больше возможностей у россиян, которые раньше получали меньше игровой практики из-за обилия легионеров, - цитирует Калешина Metaratings.ru.

Калешин выступал за «Краснодар» с 2013 по 2017 год, после чего закончил карьеру.