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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

03 Апреля 2023 • 07:30 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Он считает, что петербургский «Зенит» еще не гарантировал себе золотые медали.

«Зенит» ещё не на 100% чемпион, но вероятность этого очень большая. У «Спартака» есть минимальные шансы. Но «Спартак» в весенней части сезона теряет очень много очков», - передает слова Бушманова издание «Чемпионат».

После 21-го тура чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Ростов» (44), а «Спартак» (41) замыкает тройку лучших.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Бушманов
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