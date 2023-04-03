Гендиректор «Химок»: «Соперник реализовал все свои моменты»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Химки» потерпели свое самое крупное поражение в сезоне, пропустив целых шесть мячей от «Краснодара». Тем не менее, генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев считает, что сопернику удалось реализовать все свои моменты - отсюда и такой крупный счет на табло.

- Итоговый результат не может радовать. Сегодня «Краснодару» удалось реализовать практически все опасные моменты у наших ворот. Как и в прошлой игре, удаление спутало все карты, - цитирует Оленева Sport24.

В следующем туре «Химкам» придется сразиться с московским ЦСКА.