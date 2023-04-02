Лебеденко рассказал об уходе Талалаева из «Торпедо»

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера.

Нападающий отметил, что не может говорить о том, почему у специалиста не получилось.

«Была встреча, команда готовилась к тренировке, он попрощался с нами. Он сказал много хороших слов. Все было адекватно», - приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Напомним, что Талалаев покинул свой пост 22 марта, новым главным тренером столичного клуба стал испанский специалист Жозеп Клотет.

«Торпедо» после 21 тура замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своём активе десять набранных очков.