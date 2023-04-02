В Реутове появится поле с искусственным покрытием

В подмосковном Реутове появится обновлённый спорткомплекс, на реконструкцию которого потратят 711 млн рублей.

Согласно проекту, нужно будет обустроить трибуну на тысячу мест под навесом и закрытые VIP-места, комментаторскую, сообщают «Вести Подмосковья». В трехэтажном здании на двух этажах планируются 8 раздевалок, встроенные санузлы и душевые, конференц-зал на 70 человек, тренажерный зал на 200-250 квадратных метров, зал адаптивной гимнастики такой же площадью, медкабинет, массажная, СПА-зона, тренерские, административные помещения, кафе не менее 100 квадратных метров, техническая комната со стиральной машиной и сушилкой, два туалета для посетителей.

Важным элементом станет полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, на котором можно будет играть круглый год.