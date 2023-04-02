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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов высказался об интриге в РПЛ в борьбе за чемпионство

02 Апреля 2023 • 21:18 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об интриге в Российской премьер-лиге в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. 

Специалист отметил, что ещё два тура назад говорил о том, что «Зенит» на 90% уже стал чемпионом, но в футболе бывает всякое, хотя это не тот случай. 

«Я надеялся, что после рестарта «Спартак» будет регулярно набирать очки, но по какой-то причине команда забуксовала», - приводит слова Кечинова «Чемпионат». 

Команда с берегов Невы после 21 тура является безоговорочным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя («Ростов») на семь баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Российская Премьер-Лига Валерий Кечинов
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