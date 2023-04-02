Кечинов высказался об интриге в РПЛ в борьбе за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об интриге в Российской премьер-лиге в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что ещё два тура назад говорил о том, что «Зенит» на 90% уже стал чемпионом, но в футболе бывает всякое, хотя это не тот случай.

«Я надеялся, что после рестарта «Спартак» будет регулярно набирать очки, но по какой-то причине команда забуксовала», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Команда с берегов Невы после 21 тура является безоговорочным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя («Ростов») на семь баллов.