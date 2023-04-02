Алдонин высказался о шансах ЦСКА стать чемпионом в этом сезоне

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах столичного клуба стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Экс-игрок сборной России отметил, что, если соперники будут допускать осечки, то есть шанс побороться за медали, и, по его мнению, такая задача стоит.

«Как может идти речь о чемпионстве, когда отрыв больше девяти очков. Все зависит от «Зенита», но сейчас говорить об этом — бесполезно», - заявил Алдонин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

После 21 тура столичный клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 13 очков.