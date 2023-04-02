Сергей Юран завтра, 3 апреля, будет назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Пари НН».

Данную информацию спортивному порталу «Чемпионат» сообщил источник, близкий с информацией.

Ранее СМИ сообщали, что данное решение будет принято в ближайшее время, а сам специалист отказался отвечать на вопрос, так как считает это некорректным в данный момент.

53-летний специалист находится без работы с августа прошлого года после того, как прекратил сотрудничество с подмосковными «Химками».

«Пари НН», главным тренером которого является 35-летний Артём Горлов, после 21 тура располагается в зоне стыков игр за право остаться в РПЛ.