Юран прокомментировал информацию о том, что он скоро возглавит «Пари НН»

53-летний российский специалист Сергей Юран высказался об информации, что он скоро станет главным тренером футбольного клуба «Пари НН».

«Слушайте, это неэтично (обсуждать). Там есть тренер», - приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что ранее телеграм-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Юран находится без работы с августа прошлого года, последним его клубом были подмосковные «Химки».

«Пари НН» после 21 тура располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице. Командой сейчас руководит молодой специалист Артём Горлов.