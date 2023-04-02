Канчельскис - о Дзюбе: «Локомотив» сорвал джекпот

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Экс-игрок сборной России отметил, что форвард снова все доказал, ведь без сомнений он является одним из лучших игроков в истории российского футбола, к тому же уровень чемпионата просел, что позволяет игроку в своём возрасте быть лучшим.

«Конечно, «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема Дзюбу. Два года он еще сможет держать топ-уровень», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

За столичный клуб Дзюба принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.