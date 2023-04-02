Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Пари НН», об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат».

Напомним, что 53-летний специалист находится без работы с августа прошлого года.

Командой из Нижнего Новгорода сейчас руководит Артём Горлов, который работает там с нового календарного года, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что 35-летний наставник может покинуть клуб из-за неудачных результатов команды.

«Пари НН» в настоящий момент располагается в зоне вылета, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре их ждёт выездной матч против «Краснодара».