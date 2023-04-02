Смородская пожелала «Зениту» выиграть РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне нет интриги.

Специалист отметила, что всегда говорила о том, что единственной командой, которая показывает интересную игру, является питерский «Зенит», ведь команда Сергея Семака хорошо укомплектована и играет в современный футбол.

«Желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

«Зенит»уверенно лидирует в турнирной таблице и в настоящий момент опережает «Спартак» и «Ростов» на десять очков.