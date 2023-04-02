Сперцян рассказал, как Тикнизяна приняли в сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как в сборной Армении приняли игрока московского «Локомотива» Наир Тикнизяна.

Как приняли Тикнизяна в сборной? Хорошо приняли. Наир — хороший парень и игрок», - цитирует Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист столичного клуба принял решение выступать за сборную Армении, хотя ранее принял участие в нескольких играх молодёжной сборной России.

Тикнизян был вызван на мартовские сборы своей новой национальной команды, где провел 90 минут в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Турции (1:2) и 77 минут в товарищеской встрече против сборной Кипра (2:2).