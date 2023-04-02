В обозримом будущем Андрей Канчельскис может вернуться к тренерской работе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 54-летний специалист может возглавить сборную Кыргызстана.

В настоящий момент Канчельскис находится в Бишкеке и проводит там переговоры. Стороны обсуждают условия работы. По мнению руководителей местной футбольной федерации, опыт Канчельскиса может помочь сборной Кыргызстана на Кубке Азии.

При этом нынешний рулевой сборной Кыргызстана ещё не был уволен.

Андрей Канчельскис находится без тренерской работы больше двух лет – осенью 2020 года он покинул «Навбахор».