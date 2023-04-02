Представитель Гарре рассказал о процессе получения футболистом российского гражданства

Представитель аргентинского нападающего самарских «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, Эмилио Чемпион, рассказал о процессе получения футболистом российского гражданства.

Специалист отметил, что процесс идёт, и на данный момент проходит сбор всех необходимых документов.

«Это займет некоторое время, чтобы выполнить все требования правительства», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что 22-летний футболист заключил контракт с самарским клубом в зимнее транферное окно. Он уже провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.