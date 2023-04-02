Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что у клуба есть шансы на чемпионство

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о шансах столичного клуба на чемпионство в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил, что футбол является такой игрой, где любой клуб может потерять очки.

«У «Спартака» остаются шансы на чемпионство: и теоретические, и практические. Надо идти от матча к матчу: безвыходных ситуаций не бывает», - приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

«Красно-белые» на данный момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего питерского «Зенита» на десять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Динамо».