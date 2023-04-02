16 футболистов оказались в полиции после драки в Москве

В Москве на матче университетских команд, проходившем на стадионе «Буревестник», случилась драка. Поводом стал грубый подкат, сделанный игроком по ходу игры. Как сообщает телеграм-канал Baza, по итогам инцидента 16 футболистов оказались в отделении полиции. Меньше всего повезло троим из них, в отношении которых оформили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Телеграм-канал «Мутко против» отмечает, что в драке участвовали три из четырёх участвовавших в турнире команд. Все они были сняты с сорвенования, поэтому победителем признали студентов РАНХиГС.