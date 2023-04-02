Роднина – о пиве на стадионах: «Видимо, на трезвую голову смотреть российский футбол невозможно»

Известная в прошлом фигуристка Ирина Роднина, которая сейчас является депутатом Госдумы, высказалась на тему возможного возвращения продаж пива на футбольных матчах в России.

Продажу пива на стадионах в России запретили ещё с 2005 года. С тех пор в обществе регулярно поднимается вопрос о возможной отмене этого решения.

«Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку. На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», - высказалась Роднина, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы имеют хорошие шансы завоевать титул пятый год подряд.