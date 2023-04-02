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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская оценила уровень российского футбола

02 Апреля 2023 • 15:39 Комментировать

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась об уровне российского футбола прямо сейчас.

«Считаю, что упал. Скорости не большие, идей мало. Сказался не только отъезд легионеров, но и непонятка вокруг футбола на протяжении многих лет», - сказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Смородская указала на то, что раньше в Российской премьер-лиге выступали куда более качественные легионеры. По мнению экс-президента «Локо», тех известных футболистов нужно было стараться удерживать.

«Вспомните, кто играл в чемпионате: Это’О, Роберто Карлос, Вальбуэна, Диарра, Витсель, Халк. И кто играет сейчас? Этих больших футболистов нужно было уметь сдержать», - отметила Смородская.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы становились чемпионами в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская РПЛ
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