Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает Александра Кержакова слабым тренером после отставки из кипрского клуба «Кармиотисса».

«Ну как такое можно говорить? Вот простые ответы. В футболе всё давно придумано. Бывают случаи, когда кто-то выстреливает случайно, а может и не случайно. Такое бывает. Кержаков был в «Нижнем Новгороде», почему его убрали? Он с командой выполнил задачу – остался в Премьер-лиге. Его убрали почему-то, никто ничего не понял.

Пришёл туда Галактионов, чем лучше стал «Нижний Новгород»? Ничем. Там же остался, на том же месте. А потом вдруг тренера взяли в «Локомотив». Начали говорить, что Галактионов пришёл, и команда заиграла. А что он сделал? «Локомотив» и так нормальная команда. Дзюбу взяли, который в нашем чемпионате может играть до 40 лет.

Кержаков пришёл в Кипр в команду, которая была на 15-м месте в турнирной таблице. Что он там сделает? Ясно, что любого туда ставь, и они там же будут», — сказал Мостовой.