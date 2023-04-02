Известный российский агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился идеей проводить матчи актёров и других популярных болельщиков перед знаковыми матчами РПЛ.

«Мне интересно, если в Медиалиге сыграют актёры, которые пришли из театра, которые болеют за ЦСКА и сыграли против таких же, которые болеют за «Спартак». Имею в виду перед дерби, типа как разогрев. Это интересно, какое-то шоу», — сказал Сафонов.

Напомним, в сезоне-2022/23 РПЛ организовала матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» непосредственно перед матчем основных команд.